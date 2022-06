Luis Alves arquitecto em regime independente, estabeleceu-se com atelier próprio desde que concluiu em 2003 a licenciatura na Universidade Moderna em Setúbal. Em simultâneo, colaborou com o atelier MT Arquitectos no Seixal e com o gabinete CEE- Centro de Estudos de Engenharia Lda na Moita, onde paralelamente exerceu a função de Diretor Criativo do Departamento de Arquitectura.