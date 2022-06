Somos uma indústria que se dedica ao fabrico de artigos de decoração/manualidades, artesanato e utilidades domésticas, gifts e souvenirs em madeira desde 1976. A nossa principal matéria-prima é o pinho nacional, madeira de excelente qualidade, trabalhamos também com madeira de choupo, contraplacados e mdf's. Exemplos de artigos fabricados: Bases do tacho; Tabuleiros; Tábuas do queijo; Caixas do pão, do chá, de café, de fraldas; Mealheiros, etc.