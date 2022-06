O atelier Ana Viegas foi fundado em 2003 e está sediado em Almancil, no concelho de Loulé, Algarve - Portugal.

A parceria com técnicos de diversas áreas permite-nos a realização de projectos multidisciplinares, nas áreas de arquitectura, planeamento, recuperação de edifícios e arquitectura de interiores. Projectar o ambiente ideal para ser habitado de forma sustentável e adaptada às necessidades do quotidiano, não esquecendo o aproveitamento da eficiência energética na construção e sua manutenção, a utilização de materiais ecologicamente corretos, e planeando o territorio envolvendo a protecção de contornos naturais, é uma das nossas maiores preocupações. E porque cada ser humano é único e especial, cada projecto de arquitectura também o é. Elaborar projectos com criatividade e talento, sempre com especial atenção aos interesses, desejos e aspirações do nosso cliente é muito importante para nós.