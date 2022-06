Como num laboratório, fazemos de cada projecto uma experiência única, porque cada cliente é uma pessoa diferente com as suas preocupações e necessidades específicas. Como num laboratório, tentamos encontrar soluções. As nossas propostas surgem da tradição local, da paisagem, da envolvente, da ética, da nossa cultura e, muito particularmente, do nosso cliente. Entendemos a arquitectura como um processo continuado onde cada um destes elementos ocupa o seu lugar e onde o cliente é sempre co-autor do resultado final. Partimos do principio que diferentes opiniões apenas podem melhorar uma ideia e a sua materialização através do Projecto de Arquitectura. Mais opiniões, melhor arquitectura.

Mas também nos destacamos no rigor técnico com que abordamos cada projecto, respeitando todas as suas fases. Desde o programa preliminar, onde definimos o conjunto de problemas a que temos de dar resposta, passando pelo projecto base e diferentes estudos prévios, que abordam o conjunto de soluções possíveis até ao projecto de execução onde detalhamos construtivamente a própria execução da obra, acompanhamos sempre o cliente de forma que este seja participe activo na definição do projecto final, de modo a conseguir garantir o melhor controlo técnico e orçamental da obra. Todas as fases do projecto são acompanhadas por meios auxiliares de visualização, como sejam maquetes, modelos tridimensionais, diagramas e simulações foto-realistas, como modo do cliente estar perfeitamente consciente das decisões que irá tomar, antevendo a obra construída.