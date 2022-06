O atelier CVDB Arquitectos foi criado por Cristina Veríssimo e Diogo Burnay, em 1999. Os projectos têm sido desenvolvidos em parceria com Tiago Filipe Santos, desde 2007. O trabalho que tem vindo a desenvolver abrange projectos públicos e privados, projectos urbanos, novo edificado, reabilitação de edifícios antigos, interiores e estruturas efémeras, focando-se principalmente no papel social da arquitectura de carácter público. A prática profissional do atelier baseia-se numa pesquisa arquitectónica em que cada projecto é entendido como um campo de experimentação aberto a todos os intervenientes envolvidos no processo. Esta abordagem permite explorar formas contemporâneas de fazer Arquitectura, entendendo-a como parte de um amplo contexto físico, social e cultural e tendo em conta a experiência e percepção individual e colectiva do espaço urbano. O atelier tem sido reconhecido a nível nacional e internacional, através da atribuição de prémios, da presença em exposições e da publicação do seu trabalho.