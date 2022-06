Ideias Associadas Arquitetos Lda, é uma empresa independente, com sede em Lisboa dedicada à execução de estudos, projetos e serviços na área da Arquitetura e urbanismo, desde 1995.

Somos arquitetos e dispomos de colaboradores regulares, especializados em várias áreas, constituindo uma equipa multidisciplinar, dotada com os meios tecnológicos necessários para desenvolver e dar resposta aos desafios dos nossos clientes.

No desenvolvimento do nosso trabalho dedicamos especial atenção aos interesses, desejos e aspirações dos nossos clientes, prestando um serviço com criatividade e talento, dentro dos prazos previamente estabelecidos.

É objetivo da nossa empresa tornar cada ideia numa realidade construída única, com qualidade arquitetónica e ambiental, satisfazendo as necessidades e expetativas dos nossos clientes, dentro do orçamento definido.

A nossa empresa baseia o seu trabalho no conceito de responsabilidade técnica, promovendo a sustentabilidade ambiental e ecológica, os valores sociais e a identidade cultural do meio onde se insere o projeto.