A CORTARTEC foi fundada em 1998 com o propósito de conceber, produzir e comercializar produtos, sistemas e equipamentos para a construção civil nas áreas da engenharia e arquitectura. A concentração nestes segmentos de mercado, profissionais, permite-nos oferecer produtos de alta qualidade ao melhor preço, permitindo ainda, aos nossos clientes, beneficiar de uma redução de custos inerentes ao procurement e gestão logística, sendo estes serviços assumidos por nos, CORTARTEC.

CORTARTEC was founded in 1998 with the purpose of designing, producing and marketing products, systems and equipment for civil construction in the areas of engineering and architecture. The concentration in these professional market segments allows us to offer high quality products at the best price, allowing our customers to benefit from a reduction in costs inherent to procurement and logistics management, and these services are assumed by CORTARTEC.

Le CORTARTEC a été fondée en 1998 afin de concevoir, produire et commercialiser des produits, des systèmes et des équipements pour l'industrie de la construction dans les domaines de l'ingénierie et l'architecture. La concentration dans ces segments de marché, les professionnels, nous permet d'offrir des produits de haute qualité au meilleur prix, même permettant à nos clients de bénéficier d'une réduction des coûts d'approvisionnement et de gestion de la logistique, qui sont des services que nous avons effectués, CORTARTEC.

CORTARTEC fue fundada en 1998 con el propósito de diseñar, producir y comercializar productos, sistemas y equipos para la construcción civil en las áreas de ingeniería y arquitectura. La concentración en estos segmentos de mercado, profesionales, nos permite ofrecer productos de alta calidad al mejor precio, permitiendo, a nuestros clientes, beneficiarse de una reducción de costos inherentes a la adquisición y gestión logística, siendo estos servicios asumidos por nosotros, CORTARTEC.