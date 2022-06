A ABprojectos foi fundada em 2005 pelas arquitetas Ana Vale e Bárbara Rangel para a elaboração de projetos de arquitetura, engenharia civil e design de mobiliário. Tem-se dedicado essencialmente à elaboração de projetos, públicos e privados, como autores ou como equipa projetista em parceria com arquitetos coordenadores de projetos. Composta por uma equipa de arquitetos e engenheiros experientes, que trabalham em equipa de forma a coordenar todas as especialidades envolvidas no projeto, desde a conceção à gestão e acompanhamento de obra.