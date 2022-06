A CERAGNI fabrica azulejos de pequenos formatos, com as mais diversas cores e acabamentos, para casa ou para espaços comerciais.





O nosso objetivo é proporcionar soluções de decoração de ambientes com a utilização de azulejos.





Após mais de 10 anos de atividade, a CERAGNI é hoje uma empresa com uma equipa experiente e com um nome firmado no mercado. Estamos presentes em mais de 20 países distribuídos por 4 continentes e hoje a nossa ambição é conquistar novos mercados e consolidar posições naqueles em que já atuamos.