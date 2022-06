Somos uma equipa séria e profissional que se ocupa diariamente com o futuro, tendo sempre como objectivo máximo, a prática de uma arquitectura que esteja sempre na vanguarda do tempo. Cada projecto com a assinatura NORCREATE assenta numa valorização incessante da funcionalidade sem “sacrificar” o estilo e singularidade que nos é característico. Faz parte do nosso conceito de rigor e profissionalismo analisar ao detalhe a especificidade de cada projecto que nos é adjudicado. Não há, nem nunca haverá para nós, dois projectos iguais, para nós cada projecto é único, e é um pouco no assimilar dessa máxima que conseguimos abrir caminho á inovação. É de petrificar qualquer um, quando nos é posta nas mãos a enorme responsabilidade de dar corpo aos sonhos das pessoas que nos procuram, mas também confessamos que é um pouco com essa missão apaixonante, que vivemos e fazemos arquitectura.