O Projeto K

Desenvolve os projetos de arquitetura numa perspetiva integrada. Apostando em soluções inovadoras e sustentáveis, onde a arquitetura, o design, a comunicação e a decoração, complementam-se para formar um todo coerente.

De forma a oferecer serviços nas diferentes áreas complementares ao projeto, o gabinete trabalha com uma equipe pluridisciplinar, onde a troca de experiencias interdisciplinares é a chave do seu sucesso.

Project K -

The office was created with the purpose of producing and managing architecture projects.We are an experienced team that sees itself as a cliente’s partner in the development of each project, meeting their aspirations and desires.

As a team, we are able to respond to increasingly specialized and competitive markets, dealing with diferent kinds of projects , either Hotel industry, Health, Offices, Retail, Housing and Restoration. We also provide decorating and interior design, so the project can act as a whole in a coherent manner.