Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda., fundada pelo Agente Técnico de Arquitetura e Engenharia Gilmar Moniz Dias, nasceu a 3 Novembro de 1993, em Lisboa, como uma empresa de informática, tendo crescido posteriormente para uma empresa de reclamos luminosos.

Com o mercado sempre a crescer, Moniz Dias, Lda. viu-se obrigada a acompanhar as necessidades de mercado. Dos reclamos ao mobiliário e decoração de interiores, a empresa desenvolveu uma área de corte, lacagem e carpintaria, tornando-se assim uma empresa de industriais.

Com este desenvolvimento e crescimento, a tendência é de uma maior internacionalização e expansão de negócio no sector do design e na decoração de interiores.

A maior área de atuação da empresa recai sobre a sinalética e elementos de decoração e/ou proteção singulares, em grandes superfícies comerciais.