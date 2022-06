Surgiu em 2007, da vontade de materializar a experiência em projectos com a pratica da arquitectura a nível nacional, servindo as necessidades de clientes particulares e empresas. Somos uma empresa situada no distrito de Viseu que privilegia a versatilidade e a relação próxima entre profissionais e clientes, procurando harmonizar as vontades de todas as partes envolvidas no projecto.

O objectivo final é a materialização das ideias na obra concluída, ou seja o conceito, o propósito e a pura essência da arquitectura em si materializado no produto final. Aspiramos fazer sempre melhor aplicando os conceitos da arte em obras que melhoram o dia a dia de quem as vive.

Estamos em plena evolução e ascensão, tendo como base o reconhecimento dos nossos clientes pela criatividade no desenho, através do cumprimento rigoroso de prazos e orçamentos extremamente competitivos. O nosso objectivo e disponibilizar um único raciocínio multidisciplinar para todos os ambientes construídos. A excelência no desenho e serviço ao cliente são, incondicionalmente, o objectivo a atingir em todos os trabalhos, através da avaliação minuciosa de viabilidades e/ou objectivos necessários e inerentes ao processo no seu todo. Com uma equipa que leva sempre ate ao fim todo o processo, desde a concepção ate a boa conclusão da obra no seu todo.

Desenhamos edifícios para pessoas, que funcionam, que duram e que evocam confiança. Estando, sempre, direccionados para atingirem os objectivos propostos pelos nossos clientes, e adaptando-se constantemente as mudanças do mercado e da sociedade. Escutamos e interpretamos a dinâmica entre a função de um edifício, as necessidades dos seus ocupantes e a vibração da envolvente, ou seja, cada caso e um caso. Os nossos clientes já tem uma visão do que pretendem, conhecem o seu espaço ou que já idealizaram o que desejam ver construído. Agora, só precisam de tornar essa visão uma realidade.

A nossa equipa esta preparada para criar, acompanhar e/ou construir espaços novos, solucionar problemas em espaços existentes, problemas formais ou funcionais, quer se trate de habitação, comercio, serviços, industriais ou quaisquer outros.