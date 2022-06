No nosso atelier, fabricamos modelos de abat-jours de acordo com o seu gosto, sempre aliado ao que de mais actual existe na moda da iluminação decorativa. Podemos executar a confecção com tecidos do cliente e modelos personalizados. Na vertente do fabrico de candeeiros (para a hotelaria, revenda e publico consumidor) trabalhamos em parceria com fábricas de iluminação de renome nacional, que permitem dar e encontrar todo o tipo de soluções para a execução de modelos de candeeiros por foto, xerox ou desenho técnico, bem como todo o tipo de restauros e reparações, correspondendo de perto às exigências técnico-económicas do público consumidor.