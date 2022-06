Propriedade legal

Desingblink.pt é a entidade proprietária/licenciada de todos os direitos de propriedade intelectual no site e do conteúdo nele publicado.

Os conteúdos e imagens exibidos no site, são regidos e protegidos por leis e tratados de direitos autorais em todo o mundo. Informamos também que, o nome comercial e logotipos são marcas registadas, incluindo a Marca Registada Comunitária (nosso logotipo db). Todos os produtos expostos no site, têm a aprovação do conselho administrativo e também autorização de venda em caso de produtos de marca registada. Todos estes direitos são reservados.