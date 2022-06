Constituída em 2008, a ME arquitectos (ModElementar, Lda.) desenvolve actividade na área da Arquitectura, Design de Ambientes e de Equipamento, Planeamento Urbano, Fiscalização e Direcção Técnica de Obra (incluindo áreas históricas e edifícios classificados), Consultoria em Património Arquitectónico e Reabilitação Urbana. Conta com a colaboração de técnicos com formação e vasta experiência nas suas diversas áreas, valorizando a integração destas experiências individuais num objetivo de trabalho sistémico, como veiculo para a execução integral dos projetos aos quais se propõe.