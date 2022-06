Com o foco principal no mobiliário de cozinha, a 3dogma tornou-se especialista em vários serviços: projeto 3D, acompanhamento de obra, projetos de instalação, instalação, aconselhamento, entre outros.

A nossa experiência deu-nos a oportunidade de evoluir para outras vertentes, tais como: mobiliário de banho, roupeiros, pequenas obras no interior das habitações. Como em tudo na vida, temos de estar acompanhados pelos melhores.Por isso, somos exigentes na escolha dos fornecedores. Temos o privilégio de trabalhar com a Siemens, Balay, Electrolux, AEG, Küppersbush, Miele, Franke, Blanco, Silestone, Corian, entre muitos outros. Venha conhecer-nos!