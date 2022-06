O atelier, dirigido pelo arquiteto J.J. Silva Garcia, graduado pela Escola de Belas artes do Porto (ESBAP, actualmente denominada FAUP) – tem sede no norte de Portugal, em Vila do Conde.

Desde 1990 que tem desenvolvido inúmeros projetos de planeamento urbano, arquitetura, reabilitação de edifícios, decoração e desenho de mobiliário.

Os nossos projetos são, maioritariamente, habitações familiares, habitação coletiva, hotéis (destacando-se o Troia Resort), escolas, centros de saúde e lojas. É de salientar o trabalho desenvolvido na área da Habitação Social em Portugal, onde foram ganhou vários prémios.