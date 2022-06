A génese da VÃO emergiu do percurso de formação académico em parceria com José Luís Loureiro. Em Março de 1982 surgiu o escritório do 4º andar da Rua Júlio César Machado, juntando-se à equipa João Pedro Rosado que em 1996, veio tornar-se sócio da Vão com a saída de José Luís Loureiro.

A Formação das equipas de trabalho baseava-se na selecção de alunos da então ESBAL, posterior FA-UTL e actual FA-UL, resultante da actividade docente dos fundadores da VÃO na Escola de Lisboa.

Fizeram parte da equipa (permanente) fundadora da VÃO os seguintes Arquitectos: Carlos Penin Loureiro, com o incontornável talento do Desenho; Ana Sofia Machado, Ricardo Moura e Sérgio Cerveira com a intuição de interpretar programas e desenvolvê-los; Pedro Franco e Pedro Quintas, exercitando o projecto de execução; Luís Sanchez Carvalho, assinalando a passagem da Arquitectura para o Plano e evidenciando o seu pragmatismo sem esquecer o sentido criativo, passando o testemunho à segunda geração; e, por fim, Nuno Raposo que, sem o sentido das horas, nunca perdeu o sentido do rigor e inovação nos Planos.

Nesta segunda geração destacam-se Vera Alves Pereira, pelo rigor na gestão do projecto de Arquitectura, funcionamento de charneira para a terceira geração: Maria João Matos e Pedro Duarte Bento, que instituiu o 3D com pequisa de imagens.

Nos últimos anos, a dupla Sara Abegão e Paulo Iria assegurou a consistência do projecto de Arquitectura e, em particular, a materialização do mesmo.