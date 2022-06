Sou designer e projectista 3D, defino-me como um jovem criativo que busca incessantemente novos conceitos e novas ideias, projectando espaços únicos, diferentes e inovadores. Não sigo tendências ou estilos, cada cliente é único e a sua casa/divisão tem de espelhar a sua alma e as suas vivências. Cada projecto resulta numa roda gigante de emoções e experiências, sendo um trabalho de equipa, entre mim e o cliente. A funcionalidade aliada ao conforto são as palavras-chave para um bom projecto de interiores, sem desmerecer a estética e essencialmente o gosto do cliente, essa é a equação perfeita para mim.

Serviços:

- projectos de interiores

- modelação e renderização 3D

- projectos para alojamentos locais

- projectos comerciais

- projectos para promoção imobiliária

- consultorias

- decoração de eventos