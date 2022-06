A Dynamic444 foi fundada em 2007,contando já anteriormente com largos anos de experiência e inovação no sector da construção civil!

O nosso lema é a inovação, perfeição e qualidade! De momento o nosso principal objectivo é conjugar o nosso trabalho com a preservação do meio ambiente e saúde humana..!, através da construção sustentável, nomeadamente bio-construção!, recorrendo também a um modo de vida auto-suficiente em termos energéticos e sempre que requerido e possível a nível alimentar (agricultura sustentável)! Tendo para isso toda uma equipa de trabalho capacitada para encontrar sempre as melhores soluções para cada caso independente..!, pois cada cliente é único!, cada caso é um caso e há que adaptar as necessidades do cliente às suas possibilidades e modo de vida!, SEMPRE COM UMA QUALIDADE INQUESTIONÁVEL....!

Actuamos numa vasta área da construção civil, possibilitamos também o método "chave na mão", fornecendo inclusivamente o serviço de arquitectura e engenharia.

A nossa missão é servir o cliente com toda qualidade em todos os

serviços que prestamos!, quer a nível técnico, quer a nível estético e funcional!, sempre respeitando a nossa filosofia de trabalho e de vida...!