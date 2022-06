A Deleme Janelas dedica-se, há mais de 20 anos, ao fabrico e montagem de Janelas e Portas eficientes em PVC, as quais contribuem para a melhoria do isolamento térmico e acústico da sua casa e, consequentemente, para a redução do consumo energia e da factura energética.



O facto de dispor de showrooms, de equipas técnicas muito experientes que prestam aconselhamento técnico na escolha da melhor solução e de assegurar aos seus clientes a assistência pós-venda, dentro e fora do período de garantia, com equipas próprias, são alguns dos factores diferenciadores da Deleme, sobretudo no segmento da Renovação, onde se especializou.

Fabricamos e instalamos:

- Janelas PVC

- Portas PVC

- Estores

- Portadas