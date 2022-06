Há pouco mais de 50 anos no mercado, a Guido Iluminação e Design foi uma das pioneiras em apresentar a profissionais e clientes um novo conceito de iluminação e design no Litoral de São Paulo.

Fundada por Guido Tedesco, em 1963, a loja está sempre em busca das principais tendências e lançamentos mundiais, além de possuir atendimento personalizado para oferecer diversas opções de serviços e produtos de qualidade superior. A localização fora das grandes capitais faz com que a Guido Iluminação e Design trabalhe com várias marcas no mesmo lugar. Uma constante da loja é a preocupação em criar projetos diferenciados e ser referência no mercado. Por isso, sempre procura pelas últimas novidades nas principais feiras nacionais e internacionais de iluminação. Todos esses diferenciais, junto com a credibilidade construída ao longo dos anos, tornam a Guido Iluminação e Design uma referência no mercado.