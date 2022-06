A pirataDesign é uma marca nacional criada com o objectivo de “recuperar” tesouros esquecidos de design intemporal. A ideia de fazer com que o novo pareça antigo é da designer de interiores Isabel Teixeira que se dedica ao interiorismo desde 1994 e pretende, agora, recuperar conceitos, através da pesquisa, observação e interpretação de peças originais, representativas de uma época, corrente ou marca pessoal.

Desta viagem pelo passado, resultam trabalhos originais, como a primeira linha de mobiliário NORDIC’14, totalmente inspirada no estilo nórdico dos anos 50 e 60, onde se realça a beleza das linhas simples e o gosto pelos materiais no seu aspeto original. Para além das suas criações originais, a pirataDesign tenciona juntar peças de mobiliário de vários estilos nomeadamente vintage, retro, shaby chic, industrial, nunca esquecendo as peças de design clássico para complementar e valorizar todo este projeto.