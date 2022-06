O Atelier Carolina Leite da Silva aposta num segmento de mercado geral, onde qualquer pessoa pode ter acesso aos nossos serviços, o objectivo é criar projectos não segmentados que se adaptem a qualquer perfil/estilo de cliente.

Temos vindo a perceber que os nossos projectos não têm fronteiras ou idades, é crescente a intenção do consumidor em adquirir algo único, duradouro e adequado.

A nossa lista de projectos é diversificada, temos vindo a desenvolver trabalhos para clientes:

- que adquirem ou arrendam um imóvel para habitação própria;

- que procuram rentabilizar os seus imóveis através do arrendamento local ou de longa duração;

- que pretendem criar, reabilitar ou renovar os seus espaços comerciais (hotelaria, comércio de rua, quiosques, etc).

Projectamo-nos na caracterização de ambientes, direcionado do todo para a parte, ou seja, do ambiente para a peça, de forma a maximizar o conforto e a personalizar a identidade do espaço promovendo um quotidiano mais harmonioso e diferenciado.