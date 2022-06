Comercialização de algumas das mais prestigiadas marcas internacionais e nacionais de mobiliário, iluminação, complementos têxteis, objectos para a casa e acessórios. Com a comercialização desta vasta gama de marcas temos a possibilidade de encarar um projecto de interiores de uma forma global, indo de encontro às necessidades dos nossos clientes.

Oferecemos um serviço personalizado aos gabinetes de arquitectura e decoradores de interiores, aconselhando e fornecendo mobiliário de marcas conceituadas e realizando mobiliário por medida ou de design próprio.

Executamos trabalhos para residências, hotelaria, contract, restauração, espaços públicos e comerciais, centros culturais, congressos, escritórios, agências bancárias e clínicas. A nossa equipa fará o acompanhamento na realização do projecto de interiores, dando apoio técnico e logístico.

A arquitectura de interiores actua transformando a imagem dos espaços, criando novos conceitos estéticos e funcionais, traduzindo pela forma como modela o espaço a identidade de quem o habita.

O trabalho em equipa é fundamental com uma relação estreita entre cliente e atelier, assente sempre numa comunicação franca e informal em todas as etapas do projecto.

Interpretar a mensagem que o cliente nos passa, para depois traduzir em linguagem arquitectónica e indo ao seu encontro de maneira a surpreende-lo.