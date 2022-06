Mármores Central de Porto de Mós (MCPM) – uma empresa familiar há mais de cinco décadas na transformação de rochas ornamentais. Sedeada em Porto de Mós, onde se localiza a sua fábrica, a MCPM conta também com um showroom em Lisboa.

Uma história de desenvolvimento na arte de trabalhar a pedra, exaltando a beleza desta matéria prima de nobreza ímpar. MCPM trabalha mármores, calcários e granitos à medida. Dotados dos recursos materiais e humanos do mais elevado nível, com experiência e know-how acumulados, aplicando quotidianamente níveis de rigor e qualidade de excelência procuramos sempre superar as expectativas dos nossos clientes.

MCPM conta com projectos de referência em Portugal e no mercado internacional, procurando ser um embaixador da pedra portuguesa no Mundo.