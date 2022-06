Fundada em 1987, a Porcel S.A. é uma prestigiada marca e indústria de porcelana.

Situada no coração de Portugal, a Porcel combina a tradição manual à inovação tecnológica no desenvolvimento e produção de porcelana, resultando em peças de alta qualidade, criativas e elegantes.

Para a Porcel, a seleção de materiais é muito importante e cada peça é desenvolvida e modelada de acordo com normas rigorosas. A porcelana Porcel é feita a partir da melhor matéria-prima, importada diretamente de França, e é caraterizada por ser translúcida, não porosa e resistente.

Décadas de experiência e know-how definem a Porcel, bem como os seus métodos de produção, como sendo pormenorizados e apurados, numa procura constante da perfeição. A Porcel encara cada projeto com uma perspetiva inovadora e valoriza cada pormenor com sensibilidade.

Com uma larga oferta de produtos e investimento no desenvolvimento de novas linhas e decorações, a Porcel vai ao encontro das tendências e exigências de mercado, apresentando anualmente as suas coleções em eventos internacionais.