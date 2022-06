A Protecna – consultores de Engenharia, é uma empresa que se encontra no mercado há 38 anos, vocacionada para a consultoria e execução de projetos na área da engenharia. Desde a sua fundação, a protecna elaborou diversos projetos de obras públicas e privadas, com especial relevo para obras de arte, de saneamento básico, de estradas, de arruamentos e de edifícios residenciais e não residenciais.

A sua estrutura orgânica é composta por quatro departamentos. O departamento de projeto responsabiliza-se, pelos projetos de infraestruturas e projetos de especialidades para edifícios. Quanto ao departamento de gestão de empreendimentos e controlo de qualidade, este encarrega-se de, realizar, a gestão de projeto da fase de concurso à receção definitiva da obra, o controlo técnico e de qualidade, e a coordenação de segurança em obra. No departamento de avaliações imobiliárias, contamos com uma equipa de técnicos reconhecidos pela CMVM, responsáveis pela avaliação de imóveis, e outra equipa de técnicos creditados pela ADENE, para a elaboração de certificações energéticas. O departamento de peritagens técnicas realiza, peritagens, bem como planos de manutenção de edifícios.

Para além dos consultores internos, a Protecna dispõe de uma equipa de consultores externos especializados nas diversas áreas da engenharia, como Estruturas, Geotecnia, Infraestruturas, Instalações Mecânicas e Especialidades, incluindo Assessoria Jurídica, para licenciamento e execução de edifícios de habitação, comércio, serviços, indústria.

A Protecna pretende diferenciar os seus serviços pela integração de valências, que em conjunto permitem uma visão global dos processos, permitindo justificar e enquadrar as decisões em todas as suas fases. A valorização, a eficiência e a perceção e controle do risco/rentabilidade devem ser fatores chave das decisões de investimento a tomar. Para os serviços apresentados, a Protecna dispõe de competências, equipas e equipamentos que permitem um elevado padrão de qualidade e eficiência do serviço.

A protecna disponibiliza atualmente um leque de diversos serviços que se caraterizam pela qualidade de execução, rigor nos prazos e custos competitivos.

Os consultores da Protecna são membros dos seguintes Organismos Científicos e Técnicos:

- Ordem dos Engenheiros

- OET – Ordem dos Engenheiros Técnicos

- Grupo Português de Engenharia de Estruturas

- IABSE – International Association of Bridges and Structural Engineering

- Sociedade Portuguesa de Geotecnia

- CMM - Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista

- GPBE - Grupo Português de Betão Estrutural