Liderada pelo arquitecto Nuno Lacerda Lopes, professor doutor e investigador em Arquitectura, Design e Inovação, a empresa espelha os seus conceitos, metodologias, critérios de qualidade e a sua ideia de arquitectura, que assenta no Homem como a figura centraldo espaço construído, num eterno apelo aos sentidos e à experimentação.

Do pensamento aos sentimentos, a Arquitectura da CNLL® distingue-se por conceber espaços de interacção com as pessoas e com os seus sentidos, criando diferentes ambientes para as diferentes emoções.

Por isso os nossos trabalhos são distintos, não exprimem fórmulas que se repetem, porque as pessoas, os desejos, os lugares, os objectivos de cada trabalho e de cada cliente são, tal como nós... únicos e diferentes.