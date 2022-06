História

Nasceu em São Paulo, Brasil, em 1977. Sendo o pai designer industrial e a mãe agente imobiliária na época — ambos pessoas viajadas e cidadãos do Mundo — cedo foi educada a olhar em volta estabelecendo relações e proporções entre tudo. Em criança via com admiração o seu pai a desenhar automóveis, linhas de produção fabris, barcos e até aviões entre um sem número de projetos diferentes... e frequentemente acompanhava a mãe nas visitas às casas que vendia.





Com 8 anos já dizia que queria desenhar casas, lugares onde as pessoas pudessem ser mais felizes e viver em harmonia com o que as rodeava.





Estudou em São Paulo até aos 12 anos, altura em que veio viver para Portugal.





Licenciou-se em Design de Interiores e Mobiliário na Escola Superior de Artes e Design — ESAD, em Matosinhos.





Após vários anos em gabinetes de projeto, lançou em 2006 — juntamente com o marido, Mário Moura Azevedo — um atelier de arquitetura e design de interiores.





Com a sua equipa de arquitetos tem-se dedicado, de corpo e alma, à reabilitação integral de casas antigas, bem como ao design de interiores e decoração, num serviço ímpar e completo, chave-na-mão.





E por onde começa um projeto? Bom, segundo a Sheila tudo parte do cliente, do que ele revela e do que nele se interpreta: Qual a sua identidade? Como gosta de viver? Do que já não gosta? Que hábitos tem? Quais são os seus amores? Hoje tudo muda rapidamente, as pessoas mudam muito ao longo dos anos, o habitar de hoje não é o habitar de ontem, e as casas têm de responder aos desafios atuais. E o projeto tem de "agarrar" a essência do habitante da casa. Porque a essência é eterna e a sua tradução na casa é o que permite que o habitat “saiba receber” o habitante!





Na área de projeto o que mais apaixona a Sheila? É transformar! Transformar o feio em bonito, o velho em novo, o escuro em claro, o caos em organização, o triste em alegre, o que não funciona no que funciona muito bem.





Os seus projetos revelam muitas coisas: uma paixão pela traça original, pelas cores, pelos espaços amplos que consegue criar, pela harmonia, pela funcionalidade e pela identidade clara e marcada.





E se há uma característica comum a todos os seus projetos é esta: a arquitetura e a decoração fundem-se, tornam-se unas numa harmonia onde as paredes integram a luz, a arrumação, o quadro, o objeto, sem medo mas sem roturas.





E qual a mais importante demanda e conquista dos seus projetos? A resposta é imediata: é a Expressão de Identidade!





Áreas de atuação





Em termos de arquitetura geral, especializamo-nos em projetos de reabilitação.

Contudo, por norma, não fazemos obras de construção civil, embora a acompanhemos do princípio ao fim.

O nosso serviço de arquitetura inclui:

– Projetos de arquitetura para obras de reabilitação.

– Processo de licenciamento.

– Projeto de execução com caderno de encargos.

– Acompanhamento e fiscalização da obra.





Este é um serviço completo em sistema “chave-na-mão”, que inclui:

– Projetos de design de Interiores (ou arquitetura de interiores), com definição de acabamentos, texturas, revestimentos e cores.

– Execução de desenhos técnicos para obra, incluindo mapas de tectos, de pisos, de demolição e reconstrução de paredes, de pontos de água e de luz, etc.

– Acompanhamento da obra.

– Seleção de produtos e equipamentos.

– Desenho de equipamento à medida e sua produção, incluindo cozinha, roupeiros, móveis de WC e mobiliário em geral.

– Integração do equipamento e produtos já existentes do cliente.

– Orçamentação de todos os itens desenhados e selecionados, de acordo com o budget previamente acordado com o cliente.

– Fornecimento e implementação de tudo o que incluir o projeto, exceto os trabalhos de construção civil, que serão diretamente acordados entre o cliente e o empreiteiro.

– Entrega e montagem de todo o equipamento pela nossa equipa.





Na área da decoração o nosso serviço é também completo, “chave-na-mão”, e abarca o seguinte:

– Projeto de decoração com desenho de equipamento à medida, seleção de produtos, revestimentos, materiais, texturas e cores.

– Integração de equipamento e produtos do cliente já existentes à partida.

– Orçamentação de todos os itens desenhados e selecionados, de acordo com o budget previamente acordado com o cliente.

– Produção, fornecimento e implementação de tudo o que incluir o projeto.

– Entrega e montagem de tudo pela nossa equipa.





Nos projetos relativos a áreas de negócios, como hotelaria, restauração, comércio e escritórios, “A alma é o segredo do negócio”. Por isso disponibilizamos – em paralelo com o projeto de arquitetura e decoração – a criação conceptual de uma estratégia criativa do negócio, que analisa e integra a questão funcional da arquitetura, a sua adaptação ao negócio, o marketing e a criação da identidade, interligada com todo o design do espaço.

Ou como nós costumamos dizer: “Um hotel é só um hotel. Um hotel com alma é outra coisa”.





A nossa Design Store, em www.shistudio.pt/shop/, disponibiliza essencialmente os produtos que temos em stock e para envio imediato. Todos os produtos da nossa loja foram escolhidos porque nos identificamos com eles. Visite-nos e encontre marcas conceituadas, produtos de artistas locais, peças únicas ou icónicas. Os produtos que escolhemos fazem-nos sentir bem. Este é o conceito e é assim que, produto a produto, se compõe uma coleção de produtos confortáveis, calorosos, divertidos, charmosos, ergonómicos, positivos, lindos, discretos, emotivos, funcionais, surpreendentes, criativos, inteligentes... e muito mais.

















Para nos conhecer melhor visite o nosso site ou assista a mais alguns dos nossos vídeos.