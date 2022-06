A Settes iniciou a sua actividade de importadora e distribuidora exclusiva de tecidos de decoração, revestimentos de parede e acessórios de decoração, no decorrer do ano de 2011, através da abertura em simultâneo dos seus showrooms de Lisboa e Porto.

A sua historia recente, está fortemente estruturada através da sua equipa, que conta com uma longa experiência de mais de 25 anos, neste sector de actividade.

A missão da Settes é apoiar, em toda a linha, todos os profissionais e empresas ligados ao ramo da decoração de interiores.

Importamos, distribuimos e comercializamos no mercado nacional, as melhores marcas internacionais de tecidos, papeis de parede e acessórios de decoração.

Dispomos de 2 excelentes Show-Rooms localizados no Porto e em Lisboa, com muito boas acessibilidades e estacionamento, assim como dispomos de uma equipa comercial, administrativa, e logística formada por excelentes profissionais, sempre prontos a ajudar os seus clientes.