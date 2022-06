Na Koala Rest acreditamos que o sono tem uma influência crucial na qualidade das nossas vidas. Com isto em mente, desenvolvemos um colchão excepcional para proporcionar o sono perfeito aos nossos clientes.

Com um modelo de venda direta ao consumidor, através da nossa loja online, eliminámos os custos com lojas, stocks, vendedores e comissões. Desta forma conseguimos proporcionar um colchão excepcional a um preço mais justo. O colchão Koala é produzido por medida, entregue diretamente da fábrica para casa do cliente, num prazo de 3 a 7 dias, em toda a Europa.

Mas isto não é tudo. Na Koala Rest acreditamos que para realmente testar um colchão, alguns minutos na loja não são suficientes. Para se testar um colchão verdadeiramente acreditamos que é necessário dormir nele algumas noites, no conforto da nossa casa. Por esta razão criámos a nossa política de satisfação de 30 noites. Se por algum motivo não for o colchão ideal, fazemos a recolha e devolvemos o valor pago.