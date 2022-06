Luís Nascimento é um designer multidisciplinar que tenta dar forma ao significado, despertando emoções bem como a curiosidade. Através do seu trabalho, procura aprender e reinterpretar o tradicional "savoir-faire", seja artesanal ou industrial. Tem como inspiração o artesanato, com a certeza de que não há substituto para um mestre artesão quando se trata de produzir com qualidade.