"O portefólio do Ludovico Design Studio inclui moda, design de interiores, jóias e outros objectos do quotidiano. Carlos A. Ludovico não quer ser definido por um tipo design em particular, procura o fascínio por trás de formas, cores e materiais e pretende estimular o intelecto com as suas criações. Atravessa constantemente as fronteiras do comum." — Ambiente, The Blog - Trends & Talents, 13.01.2015. "Cresci em Oficinas e nelas brinquei, mais tarde percebi o poder emocional dos objectos." Carlos A. Ludovico. Carlos A. Ludovico estudou na Universidade de Évora e no ArtEZ Art na Holanda. Foi convidado a expor na Tokio Designers Week/Talents Ambiente, em Frankfurt, e na May Design Series, em Londres. O foco principal do estúdio é a produção de peças únicas e parcerias com marcas.