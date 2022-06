Lux Concept é uma empresa portuguesa com fábrica em Aveiro e certificada pela norma ISO 9001 no âmbito da qualidade na produção, comercialização e instalação de Iluminação LED.

Com o apoio do departamento técnico e de engenharia desenvolvemos estudos luminotécnicos para assegurar a melhor combinação de potência e distribuição dos pontos de luz, de modo, a obter os níveis de iluminação desejados com eficiência.