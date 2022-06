A TRISCA é uma empresa especializada no fabrico de mobiliário em espuma com revestimento em tela destinado a distribuidores de equipamento e mobiliário escolar. Recentemente investiu na área do mobiliário e decoração com bancos, assentos e almofadas em cortiça com interior em espuma.

TRISCA est une société spécialisée dans la fabrication de meubles en mousse avec tissu enduit destinés au marché du matériel et mobilier scolaire et espaces pour les enfants. TRISCA a récemment investi dans le domaine des meubles et de la décoration avec des bancs, des sièges et des coussins en liège avec de la mousse à l'intérieur.

TRISCA is a specialized company on the manufacture of foam furniture covered with pvc canvas for school and kindergartens' distributors.Recently TRISCA developed a CORK Line in foam furniture and decoration with benches, seats, and cushions.