JAS Design é uma empresa de Portugal, fundada em 1980, dedica-se a diversas àreas como o design de interiores e equipamento, ao design paisagístico, à construção e reabilitação de diferentes tipologias de edifícios englobando residências, hotelaria, restauração e imobiliários do sector público e privado.

Destaca-se pelo seu conceito singular onde o design e a criatividade se aliam às mais recentes técnicas de produção através de uma equipa multidisciplinar, distinguindo-se internacionalmente por uma linguagem original e projectos personalizados.

Respondendo às necessidades específicas de cada projecto, JAS surpreende transpondo memórias e vivências, renovando e criando ambientes sofisticados, únicos como a individualidade de cada cliente.

Dar a volta de forma inédita jamais esquecendo a génesis de cada desafio, JAS procura fazer coexistir passado e presente, tradição e contemporaneidade, pela escolha subtil dos materiais e texturas, cores e acabamentos, volumes e geometrias. Do interior ao exterior, cada projecto é analisado de modo global e detalhado, onde elegâcia e conforto são os elementos que permitem transcender no tempo e no espaço, num espírito eclético, criando conexões entre culturas, pensamentos, vivências de cada um em particular e de todos em geral, lançando uma nova estética para o futuro.