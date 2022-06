A ICON nasceu com o objetivo de promover e vender artistas e designers portugueses para o mundo inteiro. No total são mais de 30 marcas, da joalharia à cerâmica, reunidas numa única loja em Lisboa.

Foi um sonho que se tornou realidade, dar voz a artistas portugueses com talentos enormes.

Temos um espaço para Pop Ups, onde convidamos artistas a trabalharem pessoalmente ou a exporem os seus trabalhos de 1 a 2 semanas, numa sala só para eles.

*****************************

The idea behind ICON, since its very early beginning, is to promote portuguese artists and designers across the world. From jewelry to ceramics, from art to accessories ICON represents more than 30 brands in its Lisbon shop. A dream come true, that is to have the huge talented artists and designers united in one place. ICON also has a space within our shop to some Pop Up events in which we invite different artists for workshops and exhibitions (they are really welcome to stay in the shop while presenting their work alive).