Porto, Portugal

A DVP Construção é marca registada da sociedade Dsj, Ventura e Pipo Construções, Lda.

Fundada em 2014, somos uma empresa de construção que privilegia, as boas práticas de construir, o trabalho, a colaboração e a parceria com os diversos profissionais da nossa área. Pretendemos com o nosso trabalho representar o que de melhor exista, na arquitectura e na engenharia.

Defendemos que todos os intervenientes são parceiros essenciais para o nosso sucesso que passa por exceder as expectativas dos nossos clientes.

Empresa com sede no Porto, conta no seu portfólio com obras de edifícios de serviço, habitação, comércio e hotelaria.

Destacamos a aposta em obras de recuperação no centro do Porto, motivo de orgulho pela oportunidade de participar na modernização da nossa cidade.