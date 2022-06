Somos: Acima de tudo um Atelier Criativo. O Lema é a flexibilidade faz-se muito com muito pouco e sempre a par com as tendências. Fazem-se trabalhos de consultoria com o objetivo de melhorar o espaço onde se vive ou se trabalha. Fazem-se projectos de Interiores desde a organização do espaço à sua remodelação.O trabalho inclui sugestão de cores para pintar a casa, ajuda na seleção dos materiais de revestimento e organização dos espaços. Apresentamos ideias para mobiliário, pintura dos interiores da casa, materiais de revestimento de chão e paredes, tapeçaria, cortinados, colchas, iluminação e peças decorativas. Tratamos do seu projeto do princípio ao fim.