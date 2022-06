Tendo por base toda a atividade profissional desenvolvida desde 2001,

aliada à experiência de uma equipa de apoio multidisciplinar nas áreas da Arquitetura, Engenharia, Fiscalização, Topografia, Medições e Orçamentos, Certificações Energéticas e de Segurança, Design Gráfico, 3D de Comercialização, Design de Mobiliário e Interiores, temos a possibilidade de oferecer um pacote completo de serviços, onde me assumo como interlocutor principal e conciliador de todas estas vertentes perante o Cliente e sempre plenamente ajustado às suas necessidades especificas.

A Proposta apresentada pode ir desde a simples Consultadoria e Assistência Técnica, passando pela Elaboração de Estudos e Projetos de Arquitetura e/ou Engenharia, até uma Proposta mais abrangente de Gestão da Obra onde se faz a coordenação global da empreitada, segundo o conceito Chave-na-Mão, onde tudo será sempre apresentado de forma clara e descriminada, segundo o profissionalismo que me é reconhecido, e sempre guiado pelas especificidades do contexto, do lugar, do programa e do próprio cliente.