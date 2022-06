PERFIL

Fundada em Lisboa no ano de 2005, a PERITRAÇO Arquitectura Lda. nasce pelas mãos dos Arquitectos Ricardo Mendes e Eduardo Gonçalves, ambos Licenciados pela Universidade Lusíada de Lisboa, dando assim forma institucional ao trabalho que tinha vindo a ser desenvolvido anteriormente, adoptando uma abordagem de mercado jovem, revigorante e empreendedora com o intuito de marcar uma posição no mercado.

ÁREAS DE ATUAÇÃO / O QUE FAZEMOS

A Peritraço actua nas diversas áreas de projecto, desde o estudo prévio ao Licenciamento, do Projecto de Execução à assistência à obra, assim como em programas diversificados desde a escala da Habitação ao Urbanismo.

No entanto, destacam-se no nosso portfólio os projectos de execução de Edifícios de Escritórios, nomeadamente reabilitação dos mesmos, tipologia e programa, que se tem tornado uma tendência, que sobre a qual temos vindo a desenvolver um know-how apurado.

PARCERIAS

Para dar resposta às crescentes exigências dos nossos clientes, desenvolvemos ao longo dos anos, parcerias nas mais variadas áreas, das quais destacamos a Prom&E Building Solutions, Gandara Medições, Igemaci Engenharia, etc. Também o apoio técnico de fornecedores e marcas têm-se vindo a provar indispensável. Estes são, sem duvida, um elemento importantíssimo para que possamos desenvolver um trabalho de qualidade, permitindo-nos albergar projectos cada vez maiores e elevar os nossos objectivos, assim como os dos nossos colaboradores.

EM SUMA

Com mais de 10 anos de experiência em serviços no âmbito da Arquitectura e Engenharia, a Peritraço oferece um conjunto variado de serviços, que se complementam e que resultam num produto final elaborado e de qualidade, sempre com as necessidades do cliente em primeiro lugar. Este facto tem permitido um crescimento estável da nossa empresa, dando resposta positiva a clientes do sector publico e privado.