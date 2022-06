A Meia-Sombra, Lda é uma empresa pioneira, qualificada e acreditada na área da certificação energética., Avaliação Imobiliária e Arquitectura.

Actua no Mercado de Certificação Energética desde o seu início em 2008. Especialista na emissão de Certificados Energéticos e Avaliações Imobiliárias, com mais de 15 000 Certificados Energéticos emitidos e mais de 50 000 Avaliações Imobiliárias efectuadas e inúmeros projectos de arquitectura realizados. Única empresa com avaliação Boa no teste anónimo e independente da Principal Associação de Defesa do Consumidor -DECO. Procedimentos simples, rápidos, eficazes e sem burocracias. Com preços bastante competitivos e prazos de entrega ultra rápidos -máximo 2 dias. Neste teste comparativo e independente, a Meia-Sombra, Lda ficou em primeiro lugar em termos de qualidade e também foi considerada a mais económica, ou seja, a que presta melhores serviços de certificação energética e a mais económica. Não deixe de nos contactar, faremos uma proposta/orçamento grátis, sem qualquer compromisso. Trabalhamos para os nossos clientes.