A CUSH CUSH é uma marca portuguesa de almofadas feitas à mão.

Almofadas de todos os tamanhos, de todas as cores, com todos os feitios e todas as combinações possíveis...almofadas que são mais, muito mais, que acessórios de decoração. São únicas porque cada uma resulta de uma composição de tecidos escolhidos, cortados e cosidos à mão. Cores neutras e fortes, texturas suaves e resistentes em combinações improváveis e irrepetíveis de linhas retas ou encruzilhadas, flores, plumas, figuras geometricamente perfeitas ou imperfeitas fazem das almofadas CUSH CUSH peças excepcionais. São únicas porque nascem do olhar atento às cores, texturas e combinações extraordinárias que a natureza nos oferece... nascem do olhar agradecido a uma paisagem que apela a todos os nossos sentidos porque é a ela, à paisagem que nos rodeia, ponto de chegada e de partida, que sempre regressamos para procurar a inspiração. CUSH CUSH Comporta Spirit REVISTA AD ESPAÑA :: revistaad.es/decoracion/articulos/cojines-cush-cush/17432