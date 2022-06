O nome FIXPAÇOS sugere material de fixação em Paços de Ferreira, Portugal. E foi assim que em Setembro de 1996 surgimos para dar resposta às crescentes exigências do mercado de então, quer em matéria de soluções de fixação, quer na eficiência e rapidez de resposta.

Fruto da profunda experiência dos seus dirigentes, que já leva mais de 3 décadas de saber feito, a FIXPAÇOS rapidamente se destacou pela vasta diversidade dos stocks em armazém e pela prontidão dos seus serviços de distribuição, às melhores condições de comercialização, contudo sem nunca descurar a qualidade dos seus produtos. Desde então a FIXPAÇOS tem sabido acompanhar a evolução dos mercados e as crescentes demandas dos seus clientes, colocando ao seu dispor mais de 20.000 referências diferentes, distribuídas pelos 4000 m2 de capacidade instalada, e com uma aptidão de resposta até 24 horas.