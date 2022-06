É um grupo de profissionais, que se formou desde 2002, baseado na experiência profissional e liderança do arquiteto Gustavo Barros.

Esta equipa, conduz cada projeto, local ou internacional, grande ou pequeno, com as expetativas e desejos do cliente, sempre fundamentados em princípios e éticas arquiteturais fortes, projetando desde o conceito, passando pelo projeto de execução até ao acompanhamento de obra. O nosso trabalho desenvolve-se por um campo muito diverso onde se inclui habitação, saúde e equipamento, desde o sector público ao privado, que trabalha todos os campos da arquitectura: o desenho de interiores até ao planeamento urbano, desde intervenções como a reabilitação da antiga fábrica das massas Vouga em centro tecnológico até estudos urbanísticos para a zona oeste de Coimbra. Contamos com uma consolidada rede de colaboradores habituais nos campos de gestão urbanística, de engenharia, controle e gestão de obras, renderização e desenho gráfico, e execução de obras.