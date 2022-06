MARIA PORTUGAL TERRACOTA é uma marca criada pela empresa VASICOL.

Fundada em 1988 e com um passado que remonta a 1900, a VASICOL dedica-se à produção de cerâmica. Empresa familiar e com uma história que se prolonga no tempo, tem acompanhado a evolução da cerâmica ao longo das últimas décadas. No ano de 2013, surge a MARIA PORTUGAL TERRACOTA, sendo Maria o nome da fundadora, o que reflete toda a história da marca. A inspiração nas peças mais antigas, nos modelos tradicionais e nos processos mais genuínos é o pilar desta nova marca, a que não são alheios o design e a arte. Por isso, todas as peças espelham o espírito da aliança entre o passado e o presente.