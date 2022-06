Somos uma empresa que atua no mercado Português, Mexicano, Espanhol, Moçambicano, que se dedica essencialmente à investigação e desenvolvimento de diversas áreas e formas em engenharia e arquitetura, implementando um novo conceito de construção.

Http://fazatuacasa.com

O nosso objetivo, incide em colocar no mercado, nacional e internacional, um novo produto inovador, de construção intuitiva e fácil, rápida, segura e sustentável do ponto de vista económico, ambiental e social associado a uma arquitetura Standard, bem como se adapta às necessidades de cada cliente, durante a construção e ao longo de toda a sua vida. O nosso novo conceito permite que os nossos clientes possam optar por construir a própria casa conseguindo poupar mais cerca de 25% no valor da mesma.