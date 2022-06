A Vassourinha Rústica é uma loja especializada em móveis e artigos rústicos em pinho natural, sem tratamento. Com fortes raízes no ramo do mobiliário adquiridos no Vassoureiro, nasceu agora a nova loja com uma nova gerência e com um diversificado leque de ofertas em produtos nacionais em pinho maciço. Procurando sempre qualidade máxima em todos os produtos que apresenta e com forte ligação ao que é português, A Vassourinha Rústica tenta agora mostrar e valorizar o que de melhor se faz por Portugal.